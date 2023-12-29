نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مواجهة قوية أمام نظيره فريق شيفيلد يونايتد، مساء غدا السبت وذلك في إطار منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

حيث يتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق شيفيلد يونايتد المركز العشرين والأخير برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر سيتي مع نظيره فريق شيفيلد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، غدا السبت الموافق 30 ديسمبر 2023.

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي عبر قناة beIN Sports premium 1.