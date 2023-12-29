نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الرائد وأبها في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل أبها ضيفا على حساب الرائد، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ويدخل الرائد المباراة محتلا المركز السادس عشر في جدول الترتيب، برصيد 16 نقطة من أصل 18 مباراة، استطاع التفوق في 4 لقاءات، والتعادل في مثلهم وتلقي هزيمة في 10 مباريات.

بينما يدخل أبها محتلا المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة في جدول الترتيب، بعد 18 مباراة، استطاع تحقيق الانتصار في 4 لقاءات والتعادل في لقائين وتلقى هزيمة في 12 لقاء.

ورغم تواجد الثنائي في المراكز الاخيرة إلا أنه لا بديل عن الفوز من أجل تحسين المراكز والخروج من دوامة الهبوط.

موعد مباراة الرائد وابها في دوري روشن

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتضن ملعب الملك عبد الله ببريدة المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الرائد أمام أبها في دوري روشن

وتنقل مباراة الفريقين عبر مجموعة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري والوحيد لمسابقة دوري روشن.