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أحمد جودة - القاهرة - يتسائل عشاق ريال مدريد، عن موقف ناديهم من إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل حاجة الفريق القسوي للتعاقد مع مدافع مميز، بعد إصابة إيدير ميليتاو وديفيد ألابا ثنائي دفاع الفريق الملكي.

هل يتعاقد ريال مدريد مع صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي؟

ووفقًا لبرنامج " التشيرنجيتو" الإسباني، فأن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يدرس بشكل كبير دخول سوق الانتقالات الشتوية "يناير المقبل"، من أجل الحصول على توقيع مدافع يدعم خط دفاع الملكي خلال الفترة المقبلة في ظل الإصابات القوية التي يعاني منها الفريق على مستوي المدافعين.

وأكد البرنامج الإسباني، أن بيريز رفض في وقتٍ سابق، التعاقد مع الفرنسي رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي ولاعب ريال مدريد السابق، بسبب راتبه المرتفع الذي يتقاضاه مع الشياطين الحمر.

وأوضح البرنامج، بأن كشافي ريال مدريد يرصدون عدة مدافعين من كافة الدوريات الأوروبية الكبرى، للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم خط الدفاع، في ظل منافسة الفريق على جميع البطولات التي يشارك فيها.

