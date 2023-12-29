نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال المتوقع أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الفيحاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء

يلتقى الزعيم مع الفيحاء، مساء، غدًا، الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الفيحاء

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: عبد الحميد سعود – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني

خط الوسط: ميلينكوفيتش سافيتش – روبن نيفيز – محمد كنو

خط الهجوم: سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش - ميشيل ديلجادو

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن برصيد 50 نقطة، متفوقا بفارق 7 نقاط عن النصر، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.