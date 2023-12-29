نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف لاوتارو.. تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام جنوي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر سيميوني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة جنوي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي 2023-2024.

موعد مباراة جنوي ضد إنتر ميلان

يلتقي النيراتزوي مع مضيفه جنوي، مساء، غدًا، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا الربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام جنوي

حراسة المرمي: سومير

الدفاع: بيسيك - أتشيربي - باستوني - دارميان

خط الوسط: باريلا - كالهانجولو - ميختريان

الهجوم: أوجوستو - تورام - أرناوتوفيتش.

ويحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة متفوقًا على يوفنتوس وميلان اللذان يحتلان المركز الثاني والثالث، فيما يتواجد جنوي في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.