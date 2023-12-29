نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك.. فقرة بدنية مكثفة للاعبين وعودة شلبي وشيكابالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الجمعة، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادًا للفترة المقبلة.

وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين على ضرورة استغلال فترة التوقف الدولي للاستعداد بشكل أفضل للمباريات المقبلة في البطولات المحلية أو الكونفدرالية الأفريقية.

وشرح معتمد جمال بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة قبل انطلاق المران.

فقرة بدنية خاصة للاعبي الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال فقرة بدنية مكثفة للاعبي الأبيض خلال المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المقبلة.

وتولى علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق الإشراف على الفقرة البدنية، لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل خاصة بعد العودة من فترة الراحة التي استمرت لمدة أسبوع عقب خوض مباراة ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأدى اللاعبون تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى جوانب بدنية أخرى بالكرة، وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين في مران اليوم.

شيكابالا ينتظم في التدريبات الجماعية

انتظم محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم.

وكان " شيكابالا " خاض أمس تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي دون المشاركة في التدريبات الجماعية بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

تدريبات بدنية قوية لحراس المرمى

أدى محمد عواد ومحمد صبحي وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين، رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي.

وخاض الحراس تدريبات بدنية وفنية تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

مصطفى شلبي ينتظم في مران الزمالك

خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية في ختام مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي تحت قيادة معتمد جمال المدير الفني.

وشارك مصطفي شلبي جناح الفريق في التقسيمة الجماعية بصورة طبيعية بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في وجه القدم.

وحرص الجهاز الفني للفريق على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال التقسيمة.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.