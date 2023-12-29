ضياء السيد: منتخب مصر قادر على التتويج بـ "أمم إفريقيا" وعودة السيطرة على القارة

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أحمد جودة - القاهرة - تمنى ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، تتويج منتخبنا الوطني المصري تحت قيادة البرتغالي روي فتيوريا، ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر لها خلال الفترة من 13 يناير المقبل وحتى 11 فبراير في دولة كوت ديفوار.

وقال ضياء السيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "منتخب مصر قادر على التتويج ببطولة أمم إفريقيا المقبلة، قبل مشاركتنا الأخيرة في الكان كانت الأجواء مماثلة لهذه، والجميع توقع خروج مصر من دور المجموعات، ونجحنا في الوصول لأبعد نقطة في البطولة والمنافسة عليها حتى النفس الأخير".

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق: "نحن أصحاب الريادة في كأس الأمم الإفريقية، وقادرين من جديد السيطرة على القارة الإفريقية، منتخب مصر يضم بين صفوفه حاليا عددا كبيرا من اللاعبين المميزين وأصحاب باع طويل في الملاعب، سواء المحترفين أو المحليين وذلك سيضيف لمنتخبنا الوطني خلال البطولة".

موعد مباراه منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب موزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 والمقرر إقامتها في شهر يناير من العام القادم.