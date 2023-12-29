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أحمد جودة - القاهرة - فوز الترسانة ومركز شباب طامية والألومنيوم في ختام الدور الأول للقسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات الجولة التاسعة الجولة الاخيرة بالدور الأول لمجموعتى الصعيد بدورى القسم الثاني ب عن فوز فريق الالومنيوم على فريق كيما أسوان بهدف دون رد سجلهمحمود كمال في الشوط الثاني.



- فوز فريق ملوى على فريق قوص بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى تقدم ملوى بهدف في الدقيقة الاولى من الشوط الثاني عن طريق مودي وتعادل عبد الرحمن حجازي لقوص.



وأضاف مصطفى وافى الهدف الثاني لملوى.



- تعادل فريق الاقصر مع فريق شبان قنا سلبيا

- تعادل فريق ديروط مع فريق طهطا سلبيًا

المجموعة الثانية

- فوز فريق الترسانة على فريق نجوم مصر بهدف دون رد سجله خالد مسعد في الدقيقة 6 من الشوط الأول



- فوز فريق مركز شباب طامية على فريق بنى مزار برباعية مقابل ثلاثة.

تقدم طامية بهدفين عن طريق محمود عجيب ومحمد السيسي.

وأدرك دودي هدف بنى مزار من ركلة جزاء واضاف محمود عجيب الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني وإدراك عادل شلبي الهدف الرابع من ركلة جزاء واستطاع الواسطى من تسجيل هدفين عن طريق محمد عبد السميع وابو العلا.



- تعادل فريق الواسطى مع فريق شباب مغاغه بهدف لمثله تقدم الواسطى بهدف دون رد سجله محمود امين في الشوط الأول وتعادل شباب مغاغه في الشوط الثاني.



وتختتم الجولة السبت بلقاء تليفونات بني سويف مع المنيا.

ترتيب المجموعة الاولى

1- الالومنيوم 17 نقطة

2- ديروط 15 نقطة

3- كيما اسوان 15 نقطة

4- اسمنت اسيوط 14 نقطة

5- الاقصر 12 نقاط

6- شبان قنا 10 نقاط

7- طهطا 9 نقاط

8- ملوى 5 نقاط

9- قوص دون نقاط

المجموعة الثانية

1- الترسانة 20 نقطة

2- نجوم مصر 14 نقطة

3- شباب طامية 14 نقطة

4- الفيوم 12 نقطة

5- المنيا 10 نقاط

6- الواسطى 6 نقاط

7- شباب مغاغه 6 نقاط

8- بنى مزار 5 نقاط

9- تليفونات بني سويف 5 نقاط