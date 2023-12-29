ربيع ياسين يوضح حقيقة هجومه على بيراميدز مطالبا بتسريح لاعبيه

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أحمد جودة - القاهرة - كشف ربيع ياسين ظهير أيسر النادي الأهلي الأسبق، حقيقة ما نسب إليه من تصريحات هاجم خلالها نادي بيراميدز، بعد التفريط في التتويج ببطولة كأس السوبر المصري في نسخته الأخيرة، والذي توج بها النادي الأهلي مساء أمس الخميس على حساب نادي مودرن فيوتشر.

ربيع ياسين يوضح حقيقة هجومه على بيراميدز

وقال ظهير الأهلي الأسبق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "الجميع يعلم من ربيع ياسين ولست من هواة الهجوم من أجل التريند ولن أزايد على أحد.. لكني لم أتحدث بسوء على أي فريق أو ناد يمثل مصر".

وأشار ياسين: "بيراميدز بالطبع حالة غريبة ماش على سطر وبيسب سطر، لكن لم أقل لا بد من تسريح لاعبيه أو الجهاز الفني، أزمة بيراميدز تكمن في عدم حصد البطولات منذ تكوينه، وبطولة السوبر المصري كانت فرصة جيدة لتواجد الفريق على منصات التتويج".

ونجح نادي ببراميدز في الحصول على المركز الثالث في كأس السوبر المصري للأبطال عقب سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح.