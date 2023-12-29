عاجل.. زيادة عدد الأجانب في دوري روشن الموسم المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، زيادة عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الأندية، بداية من الموسم المقبل 2024-2025".

وفي الموسم الحالي، يحق لكل فريق إضافة 8 لاعبين أجانب، ليزيدوا إلى عشرة مع بداية الموسم القادم.

زيادة عدد الأجانب في دوري روشن الموسم المقبل

القرار جاء باتفاق الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على زيادة عدد اللاعبين إلى عشرة لاعبين بدلا من ثمانية لاعبين.

ويحق لكل نادي مشاركة 8 لاعبين من ضمن العشرة في المباراة.

كما عدل عدد اللاعبين المسجلين في قوائم دوري روشن من 30 لاعب إلى 25 لاعب بداية من الموسم القادم.

ويسعى الاتحاد السعودي من أجل تطوير كرة القدم والارتقاء بمستوى المسابقة المحلية.

القنوات الناقلة لدوري روشن

وتنقل مباريات دوري المحترفين السعودي "دوري روشن" عبر مجموعة قنوات SSC، الناقل الحصري والوحيد للمسابقة.