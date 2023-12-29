نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمواصلة الانتصارات.. نكونكو يقود تشكيل تشيلسي المتوقع أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، مستقرًا على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة لوتون تاون، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

موعد مباراة لوتون تاون ضد تشيلسي في البريميرليج

يلتقى البلوز مع مضيفه لوتون تاون، عصر، غدًا، السبت، على ملعب "كينلورت رود" ضمن منافسات الجولة الـ20 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام لوتون تاون

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: مالو جوستو – أكسيل ديساسي – تياجو سيلفا – ليفي كولويل

خط الوسط: مويسيس كايسيدو – كونور كالاجار – بالمر

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو – ميخايلو مودريك – سترلينج

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد لوتون تاون في المرتبة الثامنة عشر برصيد 18 نقطة.