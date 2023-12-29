نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي الرسمي أمام الخليج في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الخليج بعد قليل بستاد الأمير عبد الله الفيصل في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي والخليج

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والخليج مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة بتعليق سعد يحيى وعبد العزيز الزيد وعيسى الحريين.

تشكيل الأهلي أمام الخليج

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: علي، ريان، روجير، سعد.

خط الوسط: المجحد، فرانك كيسي، رياض محرز.

خط الهجوم: فيجا، ماكسيمين، فراس.

ترتيب الأهلي والخليج

ويحتل الخليج المركز العاشر برصيد 22 نقطة بعد تحقيق 6 فوز و4 تعادلات وخسر 8 بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة حيث فاز خلال 11 مباراة وتعادل بأربعة وهزم بثلاثة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج

تردد قناة ssc sports extra 1