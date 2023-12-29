المقاولون العرب يختتم تدريباته استعدادا للبنك الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 11 لبطولة الدوري المقرر لها غد السبت على ملعب السلام.

وأدى الفريق مرانه الختامي تحت قيادة طلعت محرم المدير الفني على ملعب النادي بالجيل الأخضر قبل أن يتوجه الفريق إلى الانتظام في معسكر بأحد الفنادق استعدادا للمباراة.

وكان النادي تلقى خطابا من رابطة الأندية يفيد بنقل المباراة إلى ملعب السلام بدلا من ستاد القاهرة في الرابعة عصر السبت.

يسعى طلعت محرم المدير الفني لنادي المقاولون العرب تحقيق الفوز على البنك الأهلي وحصد الثلاث نقاط من أجل الهروب من شبح الهبوط.

يذكر أن نادي المقاولون العرب يحتل المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط من 9 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله مباراة مؤجلة أمام ببراميدز.

بينما يحتل نادي البنك الأهلي المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط من 10 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق البنك الأهلي الفوز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة العاشرة من منافسات دوري نايل.

القناة الناقلة لمباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي في دوري نايل

تنقل مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل على قناة أون تايم سبورت hd 2 المالكة لحقوق مباريات دوري نايل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.