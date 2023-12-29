نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماتزاري يعلن تشكيل نابولي لمواجهة مونزا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن والتر ماتزاري، المدير الفني لنادي نابولي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مونزا في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "دييجو أرماندو ماردونا"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

تشكيل نابولي الرسمي لمواجهة مونزا في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: أليكس ميرت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، خوان خيسوس، ماريو روي.

خط الوسط: أندري زامبو، ستانسيلاف لوبتكا، بيوتر زيلينسكي.

خط الهجوم: جياكومو راسبادوري، خفيتشا كفاراتسخيليا، أليسيو زيربين.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد مونزا في الدوري الإيطالي

يمكنكم مشاهدة مباراة نابولي ضد مونزا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM1HD، بتعليق المعلق المصري بلال علام.

ترتيب نابولي في الدوري الإيطالي قبل مواجهة مونزا

ويحتل نابولي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة ست مباريات، فيما يحتل فريق مونزا المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في ستة لقاءات وخسارة مثلهم.

موعد مباراة نابولي ضد مونزا في الدوري الإيطالي

تنطلق صافرة البداية لمباراة نابولي ومونزا اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد مونزا في الدوري الإيطالي

يمكنكم مشاهدة مباراة نابولي ضد مونزا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM1HD، بتعليق المعلق خالد الغول.