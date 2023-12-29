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أحمد جودة - القاهرة - أصر لاعب كرة القدم الغاني الأسطوري نيي أودارتي لامبتي على أنه لا ينبغي استبعاد النجوم السوداء كمرشح للقب قبل كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج الشهر المقبل.

أودارتي لامبتي: لا ينبغي استبعاد غانا كمرشح للفوز بكأس الأمم الأفريقية

ولم يكن بطل إفريقيا أربع مرات مقنعًا في الآونة الأخيرة، مما ترك العديد من الغانيين متشككين بشأن فرصهم في كأس الأمم الأفريقية 2023.

ولم تفز غانا بالبطولة منذ عام 1982 رغم وصولها إلى النهائي ثلاث مرات في العقود الثلاثة الماضية.

ووفقًا لامبتي، يمكن للنجوم السوداء أن يحققوا مفاجأة، خاصة في ظل الظروف المعاكسة لهم.

وقال في مقابلة مع تلفزيون سيينو: "لقد تابعت الفريق كثيرًا. أعتقد أن المدرب قام بتجميع العناصر الشابة مع اثنين من اللاعبين ذوي الخبرة. إذا تمكنوا من الذهاب إلى المعسكر مبكرًا، فسيكون ذلك مفيدًا".

وأضاف:" أعتقد مما رأيته أن لدينا فريقًا جيدًا مع مدرب ذو خبرة، إنه جزء من الفريق الذي ذهب إلى كأس العالم لذا فهو يعرف الفريق جيدًا، أنا متأكد من دعم الاتحاد الإنجليزي ولجميع الغانيين، سوف نتسبب في مفاجأة ".

وأشار "الناس متشككون ولكن أعتقد أننا سنحقق مفاجأة في كأس الأمم الأفريقية".

وأوقعت القرعة غانا في المجموعة الثانية إلى جانب مصر البطلة سبع مرات والرأس الأخضر وموزمبيق.