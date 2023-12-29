نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كودي جاكبو: ليفربول قادر على تعويض غياب صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من المقرر أن يفتقد ليفربول خدمات محمد صلاح، المقرر أن يشارك في كأس الأمم الأفريقية، ويعد منتخب مصر من بين الفرق المشاركة في النسخة 34 من البطولة القارية المقررة بين السبت 13 يناير والأحد 11 فبراير.

ليفربول قادر على تعويض غياب صلاح

سيكون غياب المهاجم بمثابة ضربة قوية للريدز، بسبب مساهمته في الفريق في موسم 2023/24.

وسجل النجم المصري بالفعل 12 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم، مع مستواه المذهل في تسجيل الأهداف مما وضع ليفربول في مركز الصدارة للمنافسة على اللقب.

ومع ذلك، كودي جاكبو واثق من أن ليفربول لديه ما يلزم للتعامل دون نجم روما السابق.

وفقًا للهولندي، يمتلك الريدز مجموعة من المهاجمين الذين يمكنهم الاعتماد عليهم لتوفير غطاء لصلاح.

وقال "بالنسبة لكل لاعب مهاجم لم يسجل في بعض المباريات، من الجيد دائمًا العودة إلى قائمة الهدافين وقد فعل داروين ذلك بهدف جيد للغاية ".

وأضاف "بالنسبة لديوجو أيضًا. عندما تصاب وتعود وتسجل، فهذا دائمًا ما يكون أمرًا رائعًا وجيدًا للثقة، سعيد جدًا حقًا، مو رحل بعد مباراة نيوكاسل لذلك نحن بحاجة إلى الأهداف، بالطبع، أعتقد أنني أستطيع المساهمة".