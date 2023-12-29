زد يقسو على دلفي والبنك الأهلي يفوز على المعادي في دوري الكرة النسائية

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أحمد جودة - القاهرة - اقيمت عصر اليوم مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في تمام الساعة 2.30 عصرًا، وشهدت فوزًا عريضًا لفريق زد أف سي على نظيره دلفي السكندري بثمانية أهداف مقابل هدف.

نتائج مباريات اليوم من الدوري الممتاز للكرة النسائية

كما استطاع المقاولون العرب تحقيق فوزًا غاليًا على المجد السكندري بنصف دستة أهداف بنتيجة 6-0، ويفوز فيوتشر على سموحة بنتيجة 3-0، ويفوز الطيران على اتحاد بسيون بثلاثية نظيفة أيضًا، ويستطيع المصري الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، ويفوز البنك الاهلي على المعادي واليخت بهدف نظيف.

وعلى الجانب الأخر تقرر تأجيل مباراتين توت عنخ آمون أمام بيراميدز، ووادي دجلة أمام الاميرية، نظرًا لإضمام معظم لاعبات الفرق الاربعة بمعسكر منتخب مصر تحت 20 عام استعدادًا لمواجهة الكاميرون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات تحت 20 عام.

وكان قد ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024.

وكان الدوري الممتاز للكرة النسائية يضم عدد 12 فريق خلال المواسم السابقة، وعلى رأسهم وادي دجلة كبير أندية الكرة النسائية وحامل لقب الدوري الممتاز 14 مرة والأميرية والبنك الأهلي وبيراميدز وفيوتشر، ولكن أرتفع العدد لـ 16 فريق بعد أن أعلن 5 أندية جدد المشاركة وعلى رأسهم المصري البورسعيدي وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وزد