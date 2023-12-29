نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري للكرة النسائية يفوز على طلائع الجيش بهدف في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري للكرة النسائية بقيادة مدربه حسام حمادة على مضيفه فريق طلائع الجيش بهدف واحد للاشئ ، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى 20 نقطة من الفوز في ست مباريات والهزيمة في خمس مباريات والتعادل في مباراتين ، فيما يلاقي الفريق مضيفه فريق مركز شباب الأميرية يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثاني من يناير ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر.

وأدار هذه المباراة طاقم تحكيم مكون من بسملة عبدالمجيد، نهلة علي، نورهان محمد.

أحرزت هالة المحمدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة والثلاثين من الشوط الأول من تسديدة بعيدة المدى سكنت الزاوية اليمنى لحارسة طلائع الجيش التي حاولت التصدي للكرة الخادعة دون جدوى، وتحمل خط دفاع المصري ومن ورائه الحارسة نورا مندور عبء هجمات الطلائع،في الوقت الذي أجاد فيه حسام حمادة التعامل مع مجريات المباراة ليحرز المصري ثلاث نقاط غالية يعود بها لمسيرة الانتصارات مرة أخرى.

ضم تشكيل المصري في المباراة:

حراسة المرمى: نورا مندور

خط الدفاع: شهد يوسف، ماهيتاب مدين، عايدة جمال، حنين احمد.

خط الوسط: هاله المحمدي، اسماء عماد ، سهام شعبان.

خط الهجوم: اسماء قنديل ( سيكا )، عزة وحيد ، يارا يوسف.

فيما شهد الشوط الثاني الدفع بكل من جنى منير وشهد محمد.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للمصري من ك/محمد الشناوي، مشرف على الفريق، ك/ حسام حمادة، مديرًا فنيًا، ك/نورا مندور، مدرب عام، ك/ ماهيتاب حسني، مدرب، ك/محمد رضوان، مدرب لحراس المرمى، د/ رنا الريدي طبيبة الفريق، ك. رحمة حسن أخصائية العلاج الطبيعي.