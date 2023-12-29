نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الخطيب يناقش مع كولر احتياجات فريق الأهلي في الفترة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعّا بعد ظهر اليوم مع مارسيل كولر المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ‏وعضوية زكريا ناصف، وفي وجود حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏وخالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر

وناقش الخطيب خلال ‏اللقاء مع المدير ‏الفني تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات.

وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏

وفاز الأهلي مساء أمس الخميس بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة تواليًا، والرابعة عشر في تاريخه عقب فوزه المثير على مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقايل هدفين.

الجدير بالذكر أن الأهلي توج بلقب كأس السوبر بعدما فاز في المباراة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدف ذاتي في الثواني الأخيرة، ثم على مودرن فيوتشر في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدفين.