الرياضة

13 هدف وصدارة للواسطى بالجولة 7 بالقسم الرابع ببنى سويف

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أحمد جودة - القاهرة - 13 هدف وصدارة للواسطى بالجولة 7 بالقسم الرابع ببنى سويف

أنتهت اليوم منافسات الجولة السابعة بدورى القسم الرابع بمحافظة بنى سويف، وتشهد المسابقة مشاركة 7 فرق تطمح فى المنافسة على الصعود لدورى القسم الثالث، وشهدت الجولة عدة مشاهد جاء بمقدمتها احراز 13 هدف خلال 3 مباريات، فيما نجح مركز شباب الواسطى فى الانفراد بقمة المجموعة بعد سقوط منافسيه بفخ التعادل.


حيث تعادل مركز شباب الفشن بملعبه أمام ضيفه وشقيقه نادى شبان الفشن بنتيجة 2/2،  ليرتفع رصيد مركز شباب الفشن للنقطة 6 فيما ارتفع رصيد نادى شبان الفشن لنقطة وحيدة.


وسقط مركز شباب باروط فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 أمام ضيفه مركز شباب ناصر بمواجهة قوية، ليرتفع رصيد مركز شباب باروط للنقطة 11 فيما ارتفع رصيد مركز شباب ناصر للنقطة 13.


وخسر نادى اهناسيا بنتيجة 5/0 أمام ضيفه مركز شباب الواسطى، ليتوقف رصيد نادى اهناسيا عند 8 نقاط فيما ارتفع مركز شباب الواسطى للنقطة 16.


فيما لم يشارك نادى الفشن بمباريات تلك الجولة.

 

جدول ترتيب المجموعة:

1 - مركز شباب الواسطى 16 نقطة  .

2 - مركز شباب ناصر 13نقطة.

3 - مركز شباب باروط 11  نقطة  .

4 - نادى اهناسيا 8 نقاط  .

5 - مركز شباب الفشن 6 نقاط.

6 - نادى الفشن 3 نقاط.

7 - نادى شبان الفشن نقطة  .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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