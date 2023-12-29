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أحمد جودة - القاهرة - 13 هدف وصدارة للواسطى بالجولة 7 بالقسم الرابع ببنى سويف
أنتهت اليوم منافسات الجولة السابعة بدورى القسم الرابع بمحافظة بنى سويف، وتشهد المسابقة مشاركة 7 فرق تطمح فى المنافسة على الصعود لدورى القسم الثالث، وشهدت الجولة عدة مشاهد جاء بمقدمتها احراز 13 هدف خلال 3 مباريات، فيما نجح مركز شباب الواسطى فى الانفراد بقمة المجموعة بعد سقوط منافسيه بفخ التعادل.
حيث تعادل مركز شباب الفشن بملعبه أمام ضيفه وشقيقه نادى شبان الفشن بنتيجة 2/2، ليرتفع رصيد مركز شباب الفشن للنقطة 6 فيما ارتفع رصيد نادى شبان الفشن لنقطة وحيدة.
وسقط مركز شباب باروط فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 أمام ضيفه مركز شباب ناصر بمواجهة قوية، ليرتفع رصيد مركز شباب باروط للنقطة 11 فيما ارتفع رصيد مركز شباب ناصر للنقطة 13.
وخسر نادى اهناسيا بنتيجة 5/0 أمام ضيفه مركز شباب الواسطى، ليتوقف رصيد نادى اهناسيا عند 8 نقاط فيما ارتفع مركز شباب الواسطى للنقطة 16.
فيما لم يشارك نادى الفشن بمباريات تلك الجولة.
جدول ترتيب المجموعة:
1 - مركز شباب الواسطى 16 نقطة .
2 - مركز شباب ناصر 13نقطة.
3 - مركز شباب باروط 11 نقطة .
4 - نادى اهناسيا 8 نقاط .
5 - مركز شباب الفشن 6 نقاط.
6 - نادى الفشن 3 نقاط.
7 - نادى شبان الفشن نقطة .