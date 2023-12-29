نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يواصل الحفاظ على صدارة دوري روشن السعودي بعد الفوز على الفيحاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الهلال السعودي أمام نظيره الفيحاء وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر دوري المحترفين السعودي.

واستطاع الهلال التفوق بثنائية نظيفة، رغم صمود وصلابة دفاع الفيحاء والذي أظهرت الصمود لمدة طويلة دامت حتى الدقيقة 85 من عمر المباراة.

بداية الأهداف كانت من اللاعب علي البليهي والذي هز شباك الفيحاء في الدقيقة 86 ليحتفل بوضع فريقه في المقدمة.

الفيحاء حاول تدارك صدمة الهدف الأول، والذين حاولوا العودة بالنتيجة والخروج بنقطة التعادل، لكن بدلا عن ذلك سقط في الخطأ القاتل.

الفيحاء تسبب مدافعه بركلة جزاء بعد عرقلة لاعب الهلال ليسجلها ألكساندر ميتروفيتش، بنجاح في الشباك وتنتهي المباراة.

بهذه النتيجة مازال الهلال يحافظ على الصدراة برصيد 53 نقطة، بينما تجمد الفيحاء عند النقطة 19 في المركز الثاني عشر.

تشكيل الهلال في مواجهة الفيحاء

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبين نيفيز – سافيتش – كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري – ميتروفيتش – ميشيل ديلجادو.