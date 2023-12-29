زد يستضيف بطولة ودية دولية للناشئين دون 15 عام بمشاركة 4 أندية عالمية

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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف ملاعب نادي زد بمصر الجديدة البطولة الودية الدولية للناشئين دون 15 عاما بمشاركة 7 أندية بالإضافة لزد المستضيف في الفترة من 3 يناير حتى 6 يناير حيث تم تقسيم فرق البطولة إلى مجموعتين بواقع 4 فرق بكل مجموعة.

زد يستضيف بطولة ودية دولية للناشئين دون 15 عام

ويشارك في البطولة فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز من مصر بالإضافة إلى زد منظم البطولة وينضم إليهم رباعي أوروبا أستون فيلا الإنجليزي وجلطة سراي التركي وبراجا البرتغالي وفيتوريا جيماريش البرتغالي.

وتضم المجموعة الأولى فرق زد وبيراميدز وجلطة سراي وبراجا بينما تضم المجموعة الثانية فرق الأهلي والزمالك وأستون فيلا وفيتوريا جيماريش.

ويلاقي الزمالك في اليوم الأول للبطولة منافسه أستون فيلا وتليها مواجهة الأهلي وفيتوريا جيماريش بالمجموعة الثانية ثم يليها حفل الإفتتاح ثم مواجهة زد وجلطة سراي قبل أن يختتم اليوم الأول بمواجهة بيراميدز وبراجا.

وفي اليوم الثاني للبطولة المقرر 4 يناير يلاقي الأهلي منافسه أستون فيلا ثم يليها لقاء الزمالك وفيتوريا جيماريش بالمجموعة الأولى، ويواجه زد فريق براجا ويواجه بيراميدز جلطة سراي.

وفي الفترة المسائية باليوم الثاني للبطولة تختتم منافسات دور المجموعات بمباراتي الأهلي والزمالك، فيتوريا جيماريش وأستون فيلا بالمجموعة الأولى، ويواجه بيراميدز فريق زد ويواجه براجا فريق جلطة سراي.

وتختتم مباريات البطولة يوم 6 يناير حيث تقام بالفترة الصباحية مباراتي نصف النهائي والمباريات الترتيبية قبل أن يختتم ثالث أيام البطولة بالمباراة النهائية وحفل توزيع الجوائز.

وتعد البطولة إحتكاكا قويا لناشئي الأندية المصرية المشاركة بالبطولة أمام فرق أوروبية ذات تاريخ كبير من أجل الاستفادة بالعناصر المميزة التي ستبرز من خلال مباريات البطولة.