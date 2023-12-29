نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الرياضة 2023.. خيبة الأمل أصبحت "عادة" ومواسم الإسماعيلي "إعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ مشوار الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي في عام 2023 بكوارث غير مسبوقة في تاريخ القلعة الصفراء، ولكن رغم كل تلك الكوارث التي سنستعرضها تباعًا، كان جمهور الإسماعيلي في حالة ترقب شديدة وبآمال مرتفعة لبداية السنة الجديدة رفقة أحمد حسام ميدو مدرب الفريق.

وكان جمهور الإسماعيلي في حالة ترقب جديدة قبل بداية الموسم الحالي، راغبًا في عودة الفريق لمستواه الطبيعي والمنافسة على جميع البطولات بعد تراجع مستواه في السنوات الأخيرة، وكانت نظرة الجماهير لفريق الدراويش قبل بداية العام الجاري، كمثل نظرة العاشق إلى معشوقته بعد اشتياق ظل لسنوات عديدة بعدما هاجرت المدينة وفي لحظة علم بعودتها من جديد.

بدأ فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي عام 2023 تحت قيادة أحمد حسام ميدو، والذي كان يرغب في استعادة الذكريات والعودة بالدراويش إلى مكانته الطبيعية، لكن أزمة القيد وعدم استقرار الأوضاع الإدارية داخل الإسماعيلي أوقعته في فخ سوء النتائج لتتم إقالته بسبب سوء النتائج.

ومن ثم تعاقد مسؤولو الدراويش في الوقت ذاته مع حمزة الجمل " المنقذ " كما يطلق عليه بعض الجماهير ومتابعي فريق الإسماعيلي في المواسم الأخيرة، وقاد الجمل فريق الإسماعيلي في نهاية موسم 2022 / 2023 لينجح في تخطي عقبة الهبوط والإبقاء على الدراويش ببطولة الدوري العام للموسم الحالي.

أزمات الإسماعيلي لا تنتهي والهروب من السفينة قبل الغرق أصبح الحل الوحيد

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي قد تعاقد مع ثلاث لاعبين خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية وهم " الإيفواري سيرجي أكا ومحمد صبحي وكريم الديب "، ومن ثم رحل الكومي عن مجلس الإدارة ثم أعلن المجلس تباعًا رحيله عن النادي بصفة رسمية بسبب كثرة أزمات النادي في الوقت الراهن وكثرة مديونيات الفريق، وعدم الحصول على عقد رعاية كافي لحل الأزمة.

وكان يحيى الكومي في تصريحات سابقة، قد أعلن أنه قام بتقديم كافة المساعدات للنادي من أجل الخروج من الأزمة، وقام بدفع 20 مليون جنيه من ماله الخاص للنادي، لكنها لم تؤتي ثمارها لذلك قرر الرحيل.

وأنهى الإسماعيلى الموسم الماضى فى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 40 نقطة.

وتولت لجنة مؤقتة برئاسة أبو بكر الحديدي، لقيادة القلعة الصفراء عقب رحيل مجلس الكومي، ثم رحلت عن النادي بسبب خطأ في إجراءات تعينها، من ثم عينت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي وأعلنت إلغاء كافة القرارات والتعيينات التي أجرتها اللجنة السابقة برئاسة أبو بكر الحديدي.

واستمرارا للأزمات التي ضربت الإسماعيلي في بداية العام، تم إيقاف قيد الإسماعيلى بسبب المستحقات المالية المتأخرة على الفريق ويحاول حاليا مجلس الإدارة الحالي برئاسة نصر أبو الحسن فتح القيد.

وأجريت انتخابات نادى الإسماعيلى لانتخاب مجلس جديد لإدارة الإسماعيلى يقود الدراويش لمدة 4 سنوات مقبلة، والتي أسفرت عن فوز المهندس نصر أبو الحسن.

ويتكون مجلس الإسماعيلى من المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي، فرج عمران نائب الرئيس، والمحاسب مصطفى شلة أمين صندوق النادي، بالإضافة إلى شوقى عوض، وأحمد فهيم، وأحمد عبد الرحمن، ومحسن عبد المسيح بعضوية مجلس الإدارة فوق السن، والدكتور محمد جمال بعضوية تحت السن.

وكانت أولى قرارات مجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن هي التعاقد مع إيهاب جلال المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وذلك لقيادة الفريق خلال موسم 2023/2024، خلفًا لحمزة الجمل.

ترتيب الإسماعيلي في الدوري المصري

بدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر من انبى بهدف دون رد.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا.