إنزاجي يعلن تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة جنوى في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق جنوى اليوم الجمعة في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة جنوى في الدوري الإيطالي

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب إنتر ميلان.

وجاء تشكيل المدرب إنزاجي للمباراة كالآتي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: يان أويل بيسيك، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: ماتيو دارميان، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، هنريك مخيتريان، كارلوس أوجوستو.

خط الهجوم: ماركوس تورام، ماركو أرناوتوفيتش.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 44 نقطة، بينما يحتل فريق جنوى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.