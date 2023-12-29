نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يواصل نزيف النقاط بعد التعادل أمام مونزا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي سلبيًا أمام نظيره مونزا في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "دييجو أرماندو ماردونا"، وذلك في إطار الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

ويحتل نابولي بعد هذا التعادل المركز السابع في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 28 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة ست مباريات، فيما يحتل فريق مونزا المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في سبعة لقاءات وخسارة ست مباريات.

أحداث مباراة نابولي وجنوي في الدوري الإيطالي

أرسل ماريو روي لاعب نابولي في الدقيقة 40 عرضية رائعة من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أندري زامبو بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولكن تصدى لها ببراعة الحارس دي جريجوريو من منتصف مرماه.

وسدد خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي في الدقيقة 45 تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وكاد خفيتشا كفاراتسخيليا أن يسجل الهدف الأول لصالح نابولي في الدقيقة 55، بعد تبادل التمريرات بينه وبين جياكومو راسبادوري، أنهاها كفاراتسخيليا بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولكن تصدى لها الحارس دي جريجوريو.

وأهدر ماتيو بيسينا ركلة جزاء لصالح مونزا في الدقيقة 68، بعد تسديدة أرضية ضعيفة، أمسك بها الحارس أليكس ميرت من يسار مرماه.

وشهدت الدقيقة 82 طرد والتر ماتزاري المدير الفني لنادي نابولي بسبب الاعتراض على قرارات الحكم، ولنفس السبب تم طرد رافايلي بالدينو مدرب مونزا في الدقيقة 3+90.

وتحصل ميركو ماريتش لاعب مونزا على بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 6+90.