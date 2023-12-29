نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يطلب التعاقد مع مهاجم فلسطيني في انتقالات الشتاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تفاصيل الجلسة التي عقدها محمود الخطيب رئيس النادي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ظهر اليوم الجمعة.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم الجمعة جلسة مع المدرب السويسري في حضور لجنة التخطيط لبحث احتياجات فريق الكرة في الفترة المقبلة.

كولر يطلب التعاقد مع ثنائي هجومي في الأهلي

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن كولر أبلغ الخطيب ولجنة التخطيط رغبته في التعاقد مع ثنائي في خط الهجوم من بينهما الفلسطيني وسام بن علي ولاعب محلي.

وأضاف المصدر بأن كولر وضع بدلاء آخرين للتعاقد مع مهاجم واحد أجنبي تحت السن حال فشل التعاقد مع وسام أبو علي لمغالاة ناديه السويسري.

وأكد المصدر على أن كولر أبلغ لجنة التخطيط بتمسكه باستمرار الفرنسي أنتوني موديست وعدم رحيله في يناير المقبل.

الأهلي يفوز بكأس السوبر على حساب فيوتشر

الجدير بالذكر أن الأهلي فاز بلقب كأس السوبر المصري أمس للمرة الثالثة تواليًا والرابعة عشر في تاريخه بعد الفوز على مودرن فيوتشر 4-2.

الخطيب يناقش مع كولر احتياجات الفريق

‏عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعّا بعد ظهر اليوم مع مارسيل كولر المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ‏وعضوية زكريا ناصف، وفي وجود حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏وخالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

وناقش الخطيب خلال ‏اللقاء مع المدير ‏الفني تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات.

وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏

وفاز الأهلي مساء أمس الخميس بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة تواليًا، والرابعة عشر في تاريخه عقب فوزه المثير على مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقايل هدفين.

الجدير بالذكر أن الأهلي توج بلقب كأس السوبر بعدما فاز في المباراة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدف ذاتي في الثواني الأخيرة، ثم على مودرن فيوتشر في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدفين.