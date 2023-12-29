نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص مباراة نابولي ومونزا اليوم الجمعة 29-12-2023 في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة نابولي ومونزا بالتعادل السلبي بينهما في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "دييجو أرماندو ماردونا"، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

ملخص مباراة نابولي وجنوي في الدوري الإيطالي

أرسل ماريو روي لاعب نابولي في الدقيقة 40 عرضية رائعة من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أندري زامبو بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولكن تصدى لها ببراعة الحارس دي جريجوريو من منتصف مرماه.

وسدد خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي في الدقيقة 45 تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وكاد خفيتشا كفاراتسخيليا أن يسجل الهدف الأول لصالح نابولي في الدقيقة 55، بعد تبادل التمريرات بينه وبين جياكومو راسبادوري، أنهاها كفاراتسخيليا بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولكن تصدى لها الحارس دي جريجوريو.

وأهدر ماتيو بيسينا ركلة جزاء لصالح مونزا في الدقيقة 68، بعد تسديدة أرضية ضعيفة، أمسك بها الحارس أليكس ميرت من يسار مرماه.

وشهدت الدقيقة 82 طرد والتر ماتزاري المدير الفني لنادي نابولي بسبب الاعتراض على قرارات الحكم، ولنفس السبب تم طرد رافايلي بالدينو مدرب مونزا في الدقيقة 3+90.

وتحصل ميركو ماريتش لاعب مونزا على بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 6+90.