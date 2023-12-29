أول رد فعل من ويلفريد زاها بشأن استبعاده من أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - علق ويلفريد زاها، مهاجم غلطة سراي التركي، على استبعاده من تشكيلة منتخب ساحل العاج للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة على أرضه.

أول رد فعل من زاها بشأن استبعاده من أمم إفريقيا

وغاب جناح مانشستر يونايتد وكريستال بالاس السابق عن التشكيلة المكونة من 27 لاعبًا والتي أعلنها المدرب جان لويس جاسيت.

وكان زاها، الذي غير جنسيته لتمثيل ساحل العاج، جزءا من الفريق في البطولة التي أقيمت في الكاميرون العام الماضي.

ومع ذلك، بعد خوض مباراتين فقط هذا العام، قرر المدرب جاسيت استبعاده من فريقه.

توجه مهاجم غلطة سراي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لدعم اللاعبين الذين تم اختيارهم للبطولة أثناء مشاهدته من المنزل.

ونشر زاها عبر استوري " الانستجرام ": " حظًا سعيدًا للاعبين الذين تم اختيارهم لتمثيل البلاد في هذه البطولة،"

وشارك زاها في 31 مباراة وسجل خمسة أهداف لصالح عمالقة غرب إفريقيا.

تسعى ساحل العاج إلى إحراز لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة بعد نجاحات 1992 و2015، حيث تغلبت على غانا في كلا النهائيين.