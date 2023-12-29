الرئيس التنفيذي لاتحاد جنوب إفريقيا: استبعدنا لايل فوستر بسبب مشاكل تتعلق بالصحة العقلية

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت الرئيس التنفيذي لاتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم (الصفا)، ليديا مونيباو، دعم الاتحاد لقرار لايل فوستر إعفاء نفسه من المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في ساحل العاج الشهر المقبل.

استبعاد لايل فوستر بسبب مشاكل تتعلق بالصحة العقلية

تم حذف مهاجم بيرنلي، الذي تم اختياره أصلًا في تشكيلة جنوب إفريقيا الأولية للبطولة، حيث يواصل خضوعه للعلاج من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية.

وصرح فينسينت كومباني، مدرب بيرنلي، في منتصف ديسمبر الماضي، أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا لا يمكنه السفر، مشددًا على أهمية إعطاء الأولوية للصحة العقلية لفوستر.

وقال:" إنه ليس شيئًا يمكنه القيام به في الوقت الحالي، حيث يبتعد لفترة طويلة ويتواجد في بيئة مختلفة تمامًا، حبه لبلاده ليس له حدود ورغبته في تقديم أداء جيد ليس لها حدود، لكن هذا يتعارض مع نصيحة كل خبير ساعده في الأشهر الأخيرة ".

وضع مدرب جنوب إفريقيا، هوغو بروس، اللمسات النهائية على التشكيلة في 28 ديسمبر 2023، بالاعتماد على تقرير طبي من بيرنلي ردد تقييم كومباني.

عاد فوستر للعب في 16 ديسمبر ضد إيفرتون، وشارك في الفوز على فولهام، وشارك أساسيًا في خسارة البوكسينج داي أمام ليفربول.

وأكد مونيباو، الرئيس التنفيذي للصفا، فهم المنظمة لخطورة قضايا الصحة العقلية في الرياضة.

وقال إن فوستر أعرب في رسالة إلى صفا عن رغبته في أخذ قسط من الراحة والتركيز على معالجة تحديات صحته العقلية.

وقال مونيباو خلال تصريحاته: "لا يشعر بأنه مستعد للعب مع بافانا بافانا لأنه كان يمر بوقت عصيب، وقد منحناه البركات".

وأضاف:" لقد حصل على بركات الصفا لأن الصحة العقلية هي مشكلة خطيرة، ونحن نتفهم التحديات التي يواجهها اللاعبون. كانت رسالته واضحة بأنه يعاني من مشاكل في الصحة العقلية ويريد التركيز على مسيرته مع ناديه أيضًا ".

وأكد مونيباو أن فوستر أرسل الرسالة إلى صفا، وبدأ المناقشات بين الدكتور ثولاني نجوينيا من صفا ونظرائه الطبيين في بيرنلي.

وتمت معالجة المشكلة باعتبارها مشكلة طبية، مع مناقشات تفصيلية سبقت قرار فوستر بأخذ إجازة وإرسال خطاب رسمي.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير.