نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يكشف موقف محسن وعبد القادر من الاستمرار في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من استمرار الثنائي صلاح محسن وأحمد عبد القادر.

وابتعد صلاح محسن وأحمد عبد القادر عن المشاركة مع الأهلي في الفترة الماضية بقرار فني من المدرب السويسري الذي لم يعتمد عليهما في تشكيل الفريق الأحمر.

كولر يوافق على رحيل صلاح محسن وأحمد عبد القادر

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن مارسيل كولر أخطر محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط خلال اجتماع اليوم موافقته على رحيل صلاح محسن وأحمد عبد القادر.

وأضاف المصدر بأن كولر أبلغ لجنة التخطيط موافقته على انتقال صلاح محسن إلى فيوتشر ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد للقلعة الحمراء.

وأكمل المصدر بأن كولر لا يُمانع رحيل أحمد عبد القادر في ظل امتلاك اللاعب أكثر من عرض أبرزهم من سموحة. الجدير بالذكر أن الأهلي فاز بلقب كأس السوبر المصري أمس للمرة الثالثة تواليًا والرابعة عشر في تاريخه بعد الفوز على مودرن فيوتشر 4-2.

كولر يطلب التعاقد مع ثنائي هجومي ويتمسك ببقاء موديست

فيما أبلغ كولر، محمود الخطيب ولجنة التخطيط رغبته في التعابد مع ثنائي في خط الهجوم من بينهما الفلسطيني وسام بن علي ولاعب محلي، ووضع بدلاء آخرين للتعاقد مع مهاجم واحد أجنبي تحت السن حال فشل التعاقد مع وسام أبو علي لمغالاة ناديه السويسري.

وفي نفس السياق، تمسك كولر باستمرار الفرنسي أنتوني موديست وعدم رحيله في يناير المقبل.

الخطيب يناقش مع كولر احتياجات فريق الأهلي في الفترة القادمة ‏

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعّا بعد ظهر اليوم مع مارسيل كولر المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ‏وعضوية زكريا ناصف، وفي وجود حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏وخالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

وناقش الخطيب خلال ‏اللقاء مع المدير ‏الفني تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات.

وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏

الأهلي يفوز بكأس السوبر للمرة ال 14

وفاز الأهلي مساء أمس الخميس بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة تواليًا، والرابعة عشر في تاريخه عقب فوزه المثير على مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقايل هدفين.

الجدير بالذكر أن الأهلي توج بلقب كأس السوبر بعدما فاز في المباراة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدف ذاتي في الثواني الأخيرة، ثم على مودرن فيوتشر في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدفين.