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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل نابولي أمام مونزا مساء اليوم الجمعة على ملعب "دييجو أرماندو ماردونا" في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، وشهدت المباراة 3 حالات طرد، حيث تم طرد مدربي الفريقين في الدقيقتين 82 و3+90 بسبب الاعتراض على قرارات الحكم، وشهدت الدقيقة 6+90 طرد ميركو ماريتش مهاجم مونزا.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل نابولي أمام مونزا

ويحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، ويأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، فيما يأتي إي سي ميلان في المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

1- إنتر ميلان: 44 نقطة.

2- يوفنتوس: 40 نقطة.

3- ميلان: 33 نقطة.

4- فيورنتينا: 33 نقطة.

5- بولونيا: 31 نقطة.

6- روما: 28 نقطة.

7- نابولي: 28 نقطة.

8- أتالانتا: 26 نقطة.

9- لاتسيو: 24 نقطة.

10- تورينو: 24 نقطة.

11- مونزا: 22 نقطة.

12- ليتشي: 20 نقطة.

13- جنوي: 19 نقطة.

14- فروزينوني: 19 نقطة.

15- ساسولو: 16 نقطة.

16- هيلاس فيرونا: 14 نقطة.

17- أودينيزي: 14 نقطة.

18- كالياري: 13 نقطة.

19- إمبولي: 12 نقطة.

20- ساليرنيتانا: 9 نقاط.