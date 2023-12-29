بسبب زمالك 2005.. معتمد جمال يقرر تقديم موعد تدريبات الفريق الأول

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال المدير الفني للفريق، تقديم موعد التدريبات الجماعية للأبيض، غدًا السبت، ليقام المران الجماعي في الثانية عشرة ظهرًا، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

معتمد جمال يقرر تقديم موعد تدريبات الفريق الأول

يأتي قرار الجهاز الفني للفريق بتقديم موعد التدريب بسبب ارتباط ملعب النادي باستضافة مباراة لفريق الزمالك 2005 أمام بتروجت ببطولة الجمهورية للشباب في الثانية والنصف عصر الغد.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

وتعادل فريق الزمالك مع ساجرادا الأنجولي دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما، باستاد 11 نوفمبر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،

ورفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية، في حين رفع الفريق الأنجولي رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث.