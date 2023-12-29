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أحمد جودة - القاهرة - انتقد كابتن المنتخب النيجيري السابق، أوستن جاي جاي أوكوتشا، توقيت كأس الأمم الأفريقية، تقام المنافسة التي تقام كل سنتين عادة في منتصف الموسم الأوروبي.

أوكوتشا ينتقد توقيت إقامة كأس أمم إفريقيا

أثار توقيت أكبر مسابقة لكرة القدم في إفريقيا خلافا حادا بين الأندية والدول المشاركة.

تندرج بطولة كأس الأمم الأفريقية ضمن تقويم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتُلزم الأندية بإطلاق سراح اللاعبين قبل 14 يومًا من بدء المنافسة.

يصر أوكوتشا، الذي فاز بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 1994 مع نيجيريا، على أن إقامة المنافسة في منتصف الموسم أمر غير عادل.

وقال أوكوتشا لبي بي سي سبورت أفريكا: "لقد جعلوا الأمر صعبا للغاية على اللاعبين الأفارقة من خلال اللعب في يناير أو بدء الموسم والعطلة الشتوية مبكرا جدا".

وأضاف "إذا كان بإمكانهم تأجيل كأس العالم إلى ديسمبر، بسبب الحرارة بما يناسب الدول المشاركة، فلماذا لا يمكنهم فعل شيء بشأن كأس الأمم، والعمل معًا حتى لا يؤثر ذلك على أي شخص؟ "

ومن المقرر أن تقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 المقبلة والتي ستستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير.