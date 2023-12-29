نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة محمد شريف.. الأهلي يخطف فوز صعب أمام الخليج بركلة جزاء +90 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الفوز بهدف نظيف أمام نظيره فريق الخليج في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد الأمير عبد الله الفيصل ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

الشوط الأول

وبدأت أحداث مباراة الأهلي والخليج برتم هادئ نسبيا وكانت هناك قوة كبيرة من الأهلي ولكنه لم ينجح في التسجيل وحاول الخليج تسجيل هدف أول ولكن انتهى الشوط الأول 0/0.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني وتعددت محاولات الأهلي والخليج لتسجيل هدف الفوز بالمباراة وكان الأهلي قريب من الهدف الأول واحتسب الحكم ضربة جزاء للراقي وسددها فرانك كيسي بقوة في مرمى الخليج باخر الدقائق وانتهت المباراة 1/0.

ترتيب الأهلي والخليج

واحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعد تحقيق 12 فوز و4 تعادلات وخسر 3 بينما ظل الخليج في المركز العاشر برصيد 22 نقطة حيث فاز خلال 6 مباريات وتعادل بأربعة وهزم بتسعة.