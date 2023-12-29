ألفاريز يقود الهجوم.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على تشكيلة فريقه الذي ستدخل مواجهة شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد

يلتقى مان سيتي مع شيفيلد، مساء، غدًا، السبت، على ملعب "الاتحاد" معقل الفريق السماوي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من البريميرليج، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت الإمارات.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام شيفيلد يونايتد

حراسة المرمي: إيدرسون.

خط الدفاع: جفارديول - مانويل أكانجي - ناثان أكي - كايل والكر

خط الوسط: كوفاسيتش – رودري - جون ستونز

خط الهجوم: جاك جيريليتش - جوليان ألفاريز - برناردو سيلفا

ويحتل ماشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز الأخير برصيد 9 نقاط جمعهما من 19 مباراة.