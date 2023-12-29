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أحمد جودة - القاهرة - يرغب مشجعو البارثينوبين في معرفة موعد مباراة نابولي القادمة بعد التعادل السلبي أمام مونزا في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "دييجو أرماندو ماردونا" في الجولة الـ18 من الكالتشيو.

موعد مباراة نابولي القادمة بعد التعادل أمام مونزا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضيفًا ثقيلًا على نظيره تورينو يوم الأحد 7-1-2024 على ملعب "أوليمبيكو دي تورينو"، وذلك في إطار الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة نابولي وتورينو يوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد تورينو في الدوري الإيطالي

تمتلك إدارة شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة نابولي ضد تورينو يوم الأحد 7-1-2021، عبر قنواتها.