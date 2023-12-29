نابولي يتعادل مع مونزا بالدوري الإيطالي

نابولي يتعادل مع مونزا بالدوري الإيطاليحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء نابولي وضيفه مونزا يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي، والتي شهدت أيضاً فوز فيورنتينا على تورينو 1-0.

وفشل فريقا نابولي ومونزا في استغلال الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة.

ورفع نابولي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، كما أضاف مونزا نقطة في رصيده ليصل إلى 22 نقطة يحتل بها المركز 11.

وفي المباراة الثانية، فاز فيورنتينا على تورينو بهدف نظيف أحرزه لوكا رانييري في الدقيقة 83.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد تورينو عند 24 نقطة في المركز العاشر.