نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هويلوند وراشفورد يقودان الهجوم.. تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام نوتينغهام فورست في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة نوتينغهام فورست، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

موعد مباراة نوتينغهام فورست ضد مانشستر يونايتد

يواجه الشياطين الحمر مضيفهم نوتينغهام فورست، مساء، غدًا، السبت، على ملعب "جراوند"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من البريميرليج، وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام نوتينغهام فورست

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا- رافاييل فاران- جوني إيفانز- ديوجو دالوت.

خط الوسط: برونو فيرنانديز- كوبي ماينو- كريستيان إريكسين.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد- راسموس هويلوند- أليخاندرو جارناتشو.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بينما يأتي نوتينغهام فورست المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.