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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات مرتقبة وهامة في ختام الدور الأول للقسم الثالث بالقاهره

تنطلق اليوم السبت في الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة الثالثة عشر الجولة الاخيرة للدور الأول للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث، باقامة7 مباريات هامة.



1- الماظة مع البلاستيك

يصطدم فريق البلاستيك متصدر المجموعة بقيادة أحمد عبد الغني برصيد 30 نقطة بفريق الماظة صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد فتحي برصيد 8 نقاط.



شهدت الجولة الماضية فوز البلاستيك على اسكو برباعية، بينما تلقي الماظة الهزيمة من فريق بنها.

2- مركز شباب بطا مع بنها

يلعب فريق مركز شباب بطا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد مصليحى برصيد 10 نقاط مع فريق بنها وصيف المجموعة بقيادة محسن عبد المحسن برصيد 27 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق بنها على الماظة بهدفين مقابل هدف بينما تلقى بطا الهزيمة من فريق المرج برباعية نظيفة.

3- طوخ مع المطرية

يلتقي فريق شباب طوخ صاحب المركز الثالث بقيادة محمد خطاب برصيد 23 نقطة مع فريق المطرية صاحب المركز العاشر بقيادة عبد الحميد على ميدو برصيد 13نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق طوخ على فريق شباب ابو السعود بهدف دون رد بينما تلقي فريق المطرية الهزيمة من فريق بهتيم بهدف دون رد.

4- بهتيم مع المرج

على ملعب نادي بهتيم يلعب فريق

بهتيم صاحب المركز السادس بقيادة ياسر عمر برصيد 18 نقطة مع فريق المرج صاحب المركزالسابع بقيادة محمد شعرواى برصيد 17 نقطة.



شهدت الجولة الماضية فوز فريق بهتيم على فريق المطرية بهدف دون رد بينما فاز المرج على بطا برباعية نظيفة.

5- اسكو مع القناطر الخيرية

على ملعب نادي اسكو يخوض فريق اسكو صاحب المركز التاسع بقيادة اشرف ابو رجيلة برصيد 14 نقطة مع فريق القناطر الخيريه صاحب المركز الثامن بقيادة اسماعيل ضمضم برصيد 17 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز القناطر على فريق قليوب بهدف، بينما تلقي اسكو الهزيمة من البلاستيك برباعية نظيفة.

6- شباب قليوب مع الطيران

يشهد ملعب قها لقاء صعب بين فريق شباب قليوب صاحب المركز السادس بقيادة تحمد عبد النبي برصيد 18 نقطة مع فريق الطيران بقيادة عمرو ابو الحسن صاحب المركز الرابع برصيد 20 نقطة.





7- هليوبوليس مع شباب ابو السعود

يستضيف نادي هليوبوليس لقاء بين فريق هليوبوليس صاحب المركز الثاني عشر بقيادة وليد جابر برصيد 9 نقاط مع فريق شباب ابو السعود متذيل المجموعة بقياده تامر الباشا برصيد 3 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية هزيمة هليوبوليس من الطيران بثلاثية نظيفة بينما تلقي مركز شباب ابو السعود الهزيمة من.طوخ بهدف دون رد.

ترتيب المجموعة

1- البلاستيك 30 نقطة

2- بنها 27 نقطة

3- طوخ 23 نقطة

4- الطيران 20 نقطة

5- بهتيم 18 نقطة

6- شباب قليوب 18 نقطة

7- المرج 17 نقطة

8- القناطر 17 نقطة

9- اسكو 14 نقطة

9- المطرية 13 نقطة

11- شباب بطا 10 نقاط

12- هليوبوليس 9 نقاط

13- الماظه 8 نقاط

14- ابو السعود 3 نقاط