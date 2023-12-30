نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الرياضة 2023.. "الزمالك" 6 مدربين.. غياب عن منصات التتويج.. رحيل مرتضى منصور.. فوز القائمة الموحدة.. التأهل لربع نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقد كان عام 2023 من أصعب الأعوام التي مرت على نادي الزمالك، نظرًا لكثرة الأحداث التي مر بها النادي، من تخبط في مجلس الإدارة، برحيل مجلس مرتضى منصور، ونجاح القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب، وخروج الفريق الأول لكرة القدم بموسم صفري.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، حصاد نادي الزمالك وأبرز الأحداث التي مرت على القلعة البيضاء خلال عام 2023.

عدد المباريات التي خاضها الزمالك في عام 2023

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال عام 2023، 53 مباراة، منها 32 في الدوري المصري، و6 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، و6 مباريات في الكونفدرالية الإفريقية، و5 مباريات في كأس مصر، و3 مباريات في البطولة العربية، ومباراة واحدة في كأس رابطة الأندية.

ونجح أبناء ميت عقبة في تحقيق الفوز في 23 مباراة، فيما حسم التعادل نتيجة 13 مباراة، وتلقى الفريق الهزيمة في 17 مباراة، وتمكن الأبيض من تسجيل 84 هدفًا، وتلقت شباكه 67 هدفًا.

مدربين الزمالك خلال عام 2023

تولى 6 مدربين القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال عام 2023، وكانت البداية مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا، ثم أسامة نبيه، ثم عاد فيريرا لقيادة الأبيض مرة أخرى، وكان المدرب الثالث للزمالك أحمد عبدالمقصود، ثم مدحت عبدالهادي، ثم تولى القيادة الفنية الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وأخيرًا أصبح معتمد جمال المدير الفني الأخير للزمالك خلال عام 2023.

خوان كارلسو أوسوريو

رحيل مجلس مرتضى منصور

شهد عام 2023 عزل المستشار مرتضى منصور من منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قبل أن يتخذ قرار الرحيل عن النادي، بعد الأحكام القضائية الصادرة ضده.

ولم تمر ساعات على عزل مرتضى منصور من منصبه بالقلعة البيضاء، ليعلن نجله أحمد مرتضى منصور استقالته من مجلس الإدارة في بيان رسمي، وعقب ذلك قام باقي أعضاء المجلس بالكامل بتقديم استقالات جماعية، ومن بين هؤلاء سليمان وهدان، وخالد لطيف، وعلاء مقلد، وأحمد دعبس.

مجلس مرتضى منصور

فوز القائمة الموحدة بانتخابات الزمالك

نجح حسين لبيب في حسم انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، والفوز بمنصب رئيس القلعة البيضاء لمدة أربعة سنوات مقبلة، رفقة القائمة الموحدة، وحسم لبيب اختيار أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء لتولي منصب رئيس النادي بنتيجة 15229 صوت.

تشكيل مجلس الإدارة الجديدة

رئيس مجلس الإدارة: حسين لبيب 15229 صوتا

نائب الرئيس: هشام نصر 9480 صوتا

أمين الصندوق: حسام المندوة 12431 صوتا

- عضوية فوق السن

أحمد سليمان 15433 صوتا

حسين السيد 10628 صوتا

عمرو ادهم 10772 صوتا

هاني شكري 12011 صوتا

هاني بيرزي 12872 صوتا

محمد طارق 10741 صوتا

عضوية تحت السن

نيرة الاحمر 14202 صوتا

أحمد خالد حسانين 13617 صوتا

رامي نصوحي 11039 صوتا

مجلس إدارة نادي الزمالك

صفقة القرن تنضم للنادي الأهلي

وأعلن النادي الأهلي عن مفاجأة من العيار الثقيل، بضم اللاعب إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، إلى صفوف القلعة الحمراء، قادما من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي، لمدة خمس سنوات مقبلة، حيث سيطر هذا الخبر على الساحة الرياضية خلال عام 2023، بعدما قرر اللاعب قطع احترافه والعودة إلى الدوري المصري عن طريق بوابة النادي الأهلي.

غياب الزمالك عن منصات التتويج خلال عام 2023

شهد عام 2023 موسمًا كارثيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث فشل أبناء ميت عقبة في حصد أي بطولة وعدم الظهور على منصات التتويج طوال الموسم، مما أثار غضب جماهير القلعة البيضاء، التي كانت تتوقع عكس ذلك، حيث كانت كل التوقعات والآمال تشير إلى نجاح الموسم، نظرًا لحصد الأبيض بطولة الدوري المصري لموسمين على التوالي.

بدأ الزمالك موسم 2023 بسلسلة من الهزائم، التي كانت بدايتها بتوديع بطولة كأس مصر من الدور نصف النهائي في يناير، أمام فريق بيراميدز بركلات الترجيح حيث انتهت المباراة بنتيجة 4-3، قبل أن يودع الأبيض كأس الرابطة في مارس، من الدور الـ 16 أمام البنك الأهلي بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة.

وفي نفس الشهر "مارس" ودع الفارس الأبيض بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات للموسم الثالث على التوالي، قبل أن يخسر الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز لصالح الأهلي، ليكتفي الأبيض "حامل اللقب وقتها في آخر موسمين" بالمركز الثالث، ليشارك في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي.

وفي أغسطس 2023 ودع لاعبي الزمالك البطولة العربية للأندية، من دور المجموعات، عقب الفوز في الجولة الأولى على الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة، ثم الهزيمة أمام الشباب السعودي بهدف نظيف، ثم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام النصر السعودي بقيادة كرستيانو رونالدو.

إنجازات الزمالك في عام 2023

التأهل لنهائي كأس مصر

نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التأهل إلى الدور النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023، ليضرب موعدًا مع النادي الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023-2024

ونجح أبناء ميت عقبة في حجز مقعدًا في دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد أن لعب الأبيض 6 مباريات، وفاز في 4 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة، وسجل الزمالك 10 أهداف في البطولة، وتلقت شباكه 3 أهداف، وضمن الزمالك التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، حيث يحلق في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.