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أحمد جودة - القاهرة - السلام يتعادل مع وطني بركة السبع ويحافظ على صدارة القسم الرابع بالمنوفية

نجح نادي السلام في اقتناص نقطة ثمينة خارج ملعبه من فريق وطني بركة السبع عقب تعادلهما بهدف لمثله في مواجهة مثيرة بدوري القسم الرابع في المنوفية على ملعب غزل شبين.

شهد الشوط الأول سيطرة واسحتواذ من جانب الوطني الذي كاد أن يتقدم بالهدف الأول لولا تألق وبراعة حارس السلام علاء مختار الذي تصدى لأكثر من كرة خطيرة ببراعة من جانب لاعبو الوطني.

وفي الشوط الثاني نجح الوطني في ترجمة خطورته بهدف عن طريق المهام محمد أنور من متابعة لكرة عرضية سددها بالقدم داخل المرمى.

وحاول السلام العودة للقاء حيث ظهر الفريق بشكل أفضل في الشوط اثاني ونجح في ترجمة الخطورة بهدف التعادل من رمية تماس حاول دفاع الوطني تشتيها حتى وصلت إلى المدافع كريم حمزة سددها بالقدم في المرمى ليسجل هدف التعادل.



جاء تشكيل الوطني بقيادة مصطفى سلام مكون من..

جمال عبد الرازق ومحمد منير وأحمد أبو الخير وأحمد وائل وأسامة عبد الغني ومحمد مجدي عبد الفتاح وعبد اللطيف عاطف والشبراوي جميل ومحمود عبد الباسط وكرم أحمد أبو زيد ومحمد أنور.

وفي البدلاء تواجد، أحمد العشماوي وإبراهيم محمد الحسيني وسلامه جمعه وأحمد فتحي ومحمد العبد ووليد سليمان وأحمد مرعي ومحمد عماد غريب ومحمد سمير السيد.

وضم تشكيل السلام بقيادة الشافعي عبد المجيد كلا من ..

علاء مختار وهاني رضوان وكريم حمزه ورضا محمد ومحمود المغربي ومحمد مغيب ومحمد بسيوني ومحمود فوزي وهاني جمعه وإبراهيم محمد عوض وعبد الرحمن علي طلب.

البدلاء، يوسف رجب وباسل محمد وأحمد محمد فرج وعمر محمد فؤاد حفناوي ومصطفى جمال ومحمد رضا وحسن علي وحسن ياسر.



التعادل رفع رصيد فريق السلام بالسادات إلى 16 نقطة ليحافظ على الصدارة بينما وصل رصيد وطني بركة السبع إلى 15 نقطة بالمكرز الثاني.

وأدار اللقاء الحكم أحمد ماجد عاونة عبد الغني عياد وسعيد جمعه، وراقبا المباراة سيف عبد العزيز وإبراهيم الشهدي.