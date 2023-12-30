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أحمد جودة - القاهرة - أثار قرار تأجيل مباراة كأس السوبر التركي، الكثير من الجدل والنقاش حول الأسباب والتداعيات التي تسببت في هذا القرار

وتعتبر مباراة السوبر التركي من أبرز المباريات الرياضية التي تجمع أهم الأندية في دولة العالم، وتشهد زخمًا كبيرًا من قبل الجماهير والمشجعين حول العالم.

مفاجأة مدوية بشأن تأجيل السوبر التركي| القصة الكاملة

مفاجأة مدوية بشأن تأجيل السوبر التركي| القصة الكاملة

قرر ناديا غلطة سراي وفناربخشه التركيان تأجيل نهائي كأس السوبر التركية، الذي كان من المقرر أن يقام في الرياض اليوم الجمعة.

وتم تأجيل المباراة بسبب بعض المشكلات في تنظيمها، حيث تم إصدار بيان مشترك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من قبل الناديين والاتحاد التركي لكرة القدم، يُعلنون عن تأجيل المباراة.

وأفادت تقرير صحفية أن النهائي ألغي بسبب خلاف بين الناديين والسلطات السعودية، حيث رفضت السلطات السعودية طلب الناديين بارتداء قمصان تحمل صورة مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة، خلال الإحماء قبل المباراة.

وتزامنت المباراة مع المئوية الأولى لتأسيس دولة تركيا، كما تم الإبلاغ عن عدم السماح بعزف النشيد الوطني ورفع العلم التركي في النهائي، وذلك بالرغم من تأكيد اتحاد كرة القدم في تركيا أنهما سيكونان موجودين.

اتحاد الكرة التركي يوجه الشكر للسعودية

وقال اتحاد الكرة التركي في بيان: "نود أن نشكر اتحاد كرة القدم والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة في البلد المضيف السعودية على جهودهم التي بذلوها حتى الآن من أجل تنظيم كأس السوبر".

الرئيس التركي يطالب باستقالة رئيس اتحاد الكرة

مفاجأة مدوية بشأن تأجيل السوبر التركي| القصة الكاملة

أفادت وسائل إعلام تركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب من رئيس اتحاد كرة القدم التقدم بالاستقالة، وذلك إثر قرار تأجيل مباراة كأس السوبر التركي بين جلطة سراي وفنربخشة في الرياض.

المعلق خليل البلوشي يعلق على تأجيل السوبر التركي

علق خليل البلوشي، معلق قناة بي إن سبورتس، على قرار تأجيل السوبر التركي، قائلًا: “الغاء مباراة السوبر التركي في السعودية بسبب تمسك الفريقين بارتداء تشيرتات عليها لافتات سياسية”.

المعلق خليل البلوشي

وأضاف: “موقف سعودي مشرف وعلى الجميع أن يحتذى به ويحترم سيادة المملكة وأن تلتزم بالقوانين البلد المستضيف المملكة العربية السعودية”.

وأختتم: “احتفل باللافتات هذي في بلدك واحترم قانون البلد اللي انت فيه نسأل الله التوفيق للمملكة وشعبها ومزيد من التقدم والازدهار لإستكمال الريادة السعودية والنجاحات الكبيرة في الرياضة وجميع المجالات التي جعلت كل الأنظار تتجه باتجاه المملكة نتمني مواصلة العمل بقوة لمواصلة الحلم السعودي العربي الكبير رؤية السعودية 2030”.