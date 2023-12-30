إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام جنوى بالدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان في فخ التعادل الإيجابي بهدف لهدف أمام نظيره فريق جنوى في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

وانطلقت المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

وشهدت المباراة سيطرة واستحواذ واضح لفريق إنتر ميلان أمام نظيره فريق جنوى طوال الشوط الأول والثاني.

وافتتح اللاعب ماركو أرناوتوفيتش التسجيل لفريق إنتر ميلان في المباراة عند الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

وتمكن اللاعب دراجوشين من إدراك هدف التعادل لفريق جنوى في المباراة أمام فريق إنتر ميلان عند الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة رفع فريق إنتر ميلان رصيده إلى 45 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، كما رفع فريق جنوى رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر.