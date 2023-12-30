نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد بركات: الأهلي حقق نجاحًا اقتصاديًا ورياضيًا في 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأحمر استعاد مستواه، بعد الظهور الجيد في بطولتي كأس العالم للأندية وكأس سوبر الأبطال.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "النادي الأهلي استحق التتويج بكأس سوبر الأبطال، بعد مباراة صعبة أمام مودرن فيوتشر".



وأضاف: "كانت بطولة للأهلي، ولمارسيل كولر، الذي تلقى بعض الانتقادات في الفترة السابقة، إلا أن كل ذلك تلاشى سريعًا بعد مباريات الأهلي الماضية".

وتابع: "النادي الأهلي قدم شكلًا مغايرًا في بطولتي كأس العالم للأندية في السعودية وكأس سوبر الأبطال في الإمارات، وذلك يمنح الفريق بعض الراحة قبل بداية المرحلة المقبلة".

وأكمل: "فترة التوقف القادمة مهمة لجميع الفرق، والنادي الأهلي حصل على 2 مليون و750 ألف دولار بعد مشاركته في بطولتي كأس العالم للأندية وكأس سوبر الأبطال".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "كل هذه الأموال ستفيد النادي الأهلي، الذي حصل على أكثر من 10 مليون دولار في 2023، وهذا نجاح رياضي واقتصادي للأحمر".