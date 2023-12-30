الرياضة

ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يخطف فوزًا صعبًا أمام الخليج والهلال يحافظ على صدارة دوري روشن ونتائج مثيرة في مباريات الدوري الإيطالي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. يخطف فوزًا صعبًا أمام الخليج والهلال يحافظ على صدارة دوري روشن ونتائج مثيرة في مباريات الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ولعل من أبرز ما جاء في ملخص أخبار الرياضة اليوم الجمعة 29-12-2023  ما يلي: 

الأهلي يخطف فوزًا صعبًا أمام الخليج بدوري روشن

 

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الفوز بهدف نظيف أمام نظيره فريق الخليج في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد الأمير عبد الله الفيصل ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

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الأهلي والخليج

الهلال يواصل الحفاظ على صدارة دوري روشن السعودي بعد الفوز على الفيحاء

انتهت أحداث مباراة الهلال السعودي أمام نظيره الفيحاء وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر دوري المحترفين السعودي.

واستطاع الهلال التفوق بثنائية نظيفة، رغم صمود وصلابة دفاع الفيحاء والذي أظهرت الصمود لمدة طويلة دامت حتى الدقيقة 85 من عمر المباراة.

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الهلال والفيحاء

نابولي يواصل نزيف النقاط بعد التعادل أمام مونزا في الدوري الايطالي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي سلبيًا أمام نظيره مونزا في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "دييجو أرماندو ماردونا"، وذلك في إطار الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

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نابولي ومونزا 

إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام جنوى بالدوري الإيطالي

 

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان في فخ التعادل الإيجابي بهدف لهدف أمام نظيره فريق جنوى في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

وانطلقت المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

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إنتر ميلان وجنوي
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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