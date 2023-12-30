نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صديق يحظى باهتمام إدارات الأندية العراقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح أحمد صديق المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الزوراء العراقي في قيادة الفريق للفوز على ضيفه فريق نفط الوسط بهدفين نظيفين وتقديم عرضا جيدا في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري العراقي.

وقاد صديق الزوراء في هذه المباراة بسبب سفر المدير الفني للفريق حسام البدري إلى مصر لتشييع جنازة والدته والمشاركة في العزاء.

ونال صديق ثقة جماهير الزوراء الكبيرة خاصة إنه كان قد قاد الفريق السبت الماضي للفوز خارج ملعبه على مضيفه أربيل بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 11 بالدوري العراقي، وخطف ثلاث نقاط ثمينة في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها المباراة والتي بدأت بطرد حسام البدري المدير الفني في الشوط الأول، ثم هطول الأمطار وتحول الملعب إلى بركة من الماء، بالإضافة إلى طرد أوباري لاعب الزوراء أيضا.

ما يقدمه أحمد صديق مع الزوراء هذا الموسم، جعله محط أنظار العديد من إدارات الاندية العراقية، وربما يتم ترشيحه في القريب العاجل لقيادة أحد فرق دوري نجوم العراق، لما أظهره من قدرات تدريبية كبيرة.

ويحتل الزوراء المركز الثالث في جدول الدوري العراقي بفارق هدف عن الشرطة الثاني و5 نقاط عن القوة الجوية المتصدر.. كما يواجه فريق النفط الاحد المقبل في الجولة الـ 12 من المسابقة.