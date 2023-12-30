نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الحديدي: كولر يشبه مانويل جوزيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شبّه عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر بمانويل جوزيه، المدرب الأسبق للفريق.

وقال عمرو الحديدي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر احتوى جميع لاعبي الأهلي مثل مروان عطية، ومنح طاهر شكلًا جديدًا، بالاعتماد عليه في مركز المهاجم، وهذا غيّر شكل الفريق".

وأضاف: "مارسيل كولر مثل الثعلب المكار، قبل المباراة بفكر وأثناء المباراة بفكر وبعد المباراة بفكر، يشبه مانويل جوزيه بالضبط".

وأتم عمرو الحديدي تصريحاته قائلًا: "بعد فرصة مودرن فيوتشر المهدرة في الشوط الرابع بنهائي كأس سوبر الأبطال، استفاق لاعبو الأهلي، وتمكنوا من تسجيل هدفين، وفاز الفريق باللقب".

ونجح النادي الأهلي في التتويج باللقب بطولة كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين في المباراة النهائية.