نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الرياضة 2023.. محمود البنا رجل النهائيات الصعبة في منظومة التحكيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب عام 2023، من أيامه الأخيرة، ليكون جمهور كرة القدم على موعد مع عام جديد ببطولات وأحلام جديدة.

وخلال العام الحالي بزع العديد من النجوم في الساحة المستديرة، بين لاعبين الأندية ومنظومة الحكام أبرزهم الحكم محمود البنا.

واستطاع محمود البنا، التربع على القمة، ليكون رجل النهائيات الصعبة في العام الحالي.

ونستعرض في دوت الخليج الرياضي أبرز مشاركات الحكم الدولي محمود البنا خلال العام الحالي:

نهائي كأس السوبر

خلال العام الحالي ظهر محمود البنا في النسخة ما قبل الماضية، في البطولة والتي جمعت بين الأهلي وبيراميدز ليقود واحدة من المباريات الشائكة في تاريخ البطولة وبجدارة.

القمة في الموسم الماضي

وقاد البنا مباراة القمة والتي لعبت الموسم الماضي، وانتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف، لينال الإشادة في قمة قطبي الكرة المصرية.

البطولة العربية



وشارك الحكم الدولي في البطولة العربية، وجاءت مشاركته بارزة كونه قاد افتتاح البطولة بين الوداد الرياضي المغربي، والسد القطري، كما قاد مباراة النصر والرجاء المغربي، في واحدة من ابرز مبارياته.



وأخيرا ظهر كحكم رابع في النهائي الذي جمع بين الهلال والنصر.

مشاركات افريقية

محمود البنا شارك في بطولة كأس الاتحاد الافريقي "الكونفدرالية"، كما شارك في تصفيات أمم افريقيا، وتصفيات المونديال.

وأيضا كان من حكام النخبة الذين أسندت إليهم قيادة مباراة الترجي التونسي والصفاقسي في الدوري التونسي.

وأخيرا كان ضمن المجموعة المختارة للمشاركة في أمم افريقيا التي ستقام في ساحل العاج 2024، وأخيرًا ختام المشاركات ضمن المجموعة المختارة لتحكيم مباريات السوبر المصري في الإمارات والذي قاد مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين بيراميدز وسيراميكا، وظهر حكما رابعا في مباراة الاهلي وسيراميكا.