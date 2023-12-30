نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الحديدي: وسام أبو علي صورة مصغرة من بغداد بونجاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق أن وسام أبو علي، لاعب سيريوس السويدي المرشح للانتقال إلى الأحمر هو صورة مصغرة من بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري.

وقال عمرو الحديدي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "وسام أبو علي صورة مصغرة من بغداد أبو نجاح".

وأضاف: "هو لاعب فلسطيني الجنسية، وستتم معاملته كلاعب مصري وفقًا للوائح اتحاد الكرة المصري، وبالتأكيد هو يرغب في الانضمام إلى الأهلي، لأنه سيلعب في كأس العالم للأندية 2025، وغيرها من البطولات".



وأتم عمرو الحديدي تصريحاته قائلًا: "أنتوني موديست فيلم آخر.. كان يجب أن يختار الأهلي الوقت المناسب لعرض صفقته الجديدة، فالأجواء مختلفة بين هنا وأوروبا، الآن حصل على الاستقرار، وبدأ يشعر بالتجانس مع اللاعبين".

ونجح النادي الأهلي في التتويج باللقب بطولة كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين في المباراة النهائية.