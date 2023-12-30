نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الحديدي: سعيد لما حدث مع مصطفى شوبير أمام فيوتشر لهذا الأمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي بإمكانيات مصطفى شوبير، حارس مرمى الأحمر، مُشيرًا إلى أن هدف مودرن فيوتشر في مرماه سيمنحه الخبرات.

وقال عمرو الحديدي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة مودرن فيوتشر الأهلي أهدر 8 فرص وسجل هدفين".

وأضاف: "أداء مصطفى شوبير، حارس الأهلي مبدع من خلال تمريراته بالقدم القصيرة والطويلة، ولكن ستحدث أشياء ستمنحك الثقة".

وتابع: "سعيد لما حدث مع مصطفى شوبير في هدف مودرن فيوتشر الأول بنهائي كأس سوبر الأبطال لأنه سيكتسب الخبرات.. لقد سبق وأن حدث ذلك مع محمد الشناوي في مباراة بيراميدز، ولم يكرر ذلك الخطأ".

وأكمل: "هدف مودرن فيوتشر الأول يتحمله محمد عبد المنعم بنسبة 50%، ومصطفى شوبير يتحمل الـ 50% الأخرى.. مصطفى شوبير إمكانياته هائلة، وهو حارس واعد".

وأتم عمرو الحديدي تصريحاته قائلًا: "محمد محمود عندما شارك في الدقائق الأخيرة أمام الأهلي كان يرد الرد على مغادرته للأحمر".